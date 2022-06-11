Війна Росії проти України: що відбувається на Слов’янському, Лиманському і Сєвєродонецькому напрямках

На сході України тривають важкі бої. Війська РФ здійснюють систематичні артилерійські обстріли.
На Слов’янському напрямку противник 11 червня (108 день війни) здійснював систематичні артилерійські обстріли. Українські воїни успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки, Долини та Вірнопілля. Окупанти відійшли.
Про це повідомляє Генеральний штаб України.
"За підтримки мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню ворог намагається закріпитись в Богородичному, бойові дії тривають. Противник активно використовує засоби радіоелектронної боротьби", - розповіли у Генштабі.
На Лиманському напрямку підрозділи противника активних дій не вели.
"У напрямку міста Лисичанськ ворог збільшив інтенсивність застосування ствольної та реактивної артилерії, вживає заходів щодо посилення угруповання військ. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру неподалік Серебрянки та Білогорівки", - повідомили в Генеральному штабі.
На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Тошківки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Волинському та Поліському напрямках, в ході перевірки бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь, здійснюється приведення підрозділів до вищих ступенів бойової готовності.
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