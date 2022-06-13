Окупанти вночі обстріляли Бахмут, є постраждалі серед мирних жителів: відео наслідків

Російські окупанти у ніч проти 13 червня обстріляли Бахмут, внаслідок чого постраждало не менше трьох людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Три житлові будинки та три інфраструктурні об’єкти пошкоджено внаслідок нічного обстрілу Бахмута. Від влучання зайнялися пожежі, але рятувальники ДСНС оперативно їх ліквідували. Серед пошкоджених закладів – один медичний. Також ушкоджень зазнала карета швидкої", - написав він.

Кириленко додав, що за попередніми даними, постраждало троє людей, інформацію уточнюють.

Очільник Донецької області також підкреслив, що росіяни називають війну "військовою операцією", але насправді це операція проти цивільних.

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Водночас Національна поліція Україна опублікувала відео наслідків нічного обстрілу Бахмута.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 110-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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