Змінилася правила для українських біженців за кордоном: приймання українців, проїзд, соцвиплати

Від першого дня літа 2022 року в деяких країнах Євросоюзу змінилися правила українських біженців. Що нового в правилах проживання, отримання соцвиплат, проїзду для українських громадян, які втекли від війни в матеріалі ТСН.ua

Мова йде про нові правила перебування українців в Польщі, Німеччині, Чехії, Швейцарії, Болгарії та Нідерландах.

Обмеження щодо прийому українських біженців

Країни намагаються врегулювати приймання та розміщення українців, щоб уникнути перенаселення у великих містах. У Швейцарії українські біженці більше не можуть самостійно обирати де їм поселитися. Тим, хто вирішує до Польщі та Німеччині не радять прямувати до великих міст країн, у Польщі це Варшава та Краків, у Німеччині - Берлін, Кельн, Мюнхен. Станом на кінець травня біженців вже не приймала Баварія, Мекленбург-Передня Померанія, Саксонія, Саксонія-Ангальт, Гамбург, Бранденбург, Гессен.

В Празі з 15 червня на невизначений термін закривають центр реєстрації українських біженців у районі Височани, про це рішення повідомив мер чеської столиці Зденек Гржиб.

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Від 31 травня українців, які поїхали до Болгарії і жили за програмою тимчасового розміщення в готелях, переселяють до буферних центрів в Сарафово та Єлхово, в муніципальні чи державні гуртожитки.

Що змінилося в соціальних виплатах

Уряд Польщі, щоб стимулювати українців шукати роботу, від 1 липня планує перестати виплачувати грошову допомогу українцям. Продовжувати виплачувати допомогу будуть лише особам з інвалідністю, вагітним жінкам, багатодітним родинам.

Змінений порядок виплат та розмір соціальної допомоги в Німеччині. Від 1 червня щоб отримати допомогу, українці біженці повинні подавати документи до Job Centre (місцеві центри зайнятості) у своєму місті. Центри зайнятості надаватимуть не лише виплати, а й допомагатимуть з пошуком роботи. Для адаптації в країні українці, які планують залишитися в Німеччині, можуть навчатися на інтеграційних курсах німецької мови та історії. Від 1 червня в Німеччині збільшився розмір соціальних виплат для українців - 300 євро на дитину та 440 євро на дорослого на місяць.

У Чехії з приходом літа ситуація не змінилася. Ще від 21 березня 2022 року українські біженці отримують по 5 000 крон за умови, якщо вони перетнули саме кордон Чехії.

Українські переселенці в Болгарії отримують одноразові виплати в розмірі 375 левів.

Умови проїзду на громадському транспорті для українців в Європі

До 1 червня українці могли їздити громадським наземним, підземним та залізничним транспортом в країнах Європи безплатно. Достатньо було лише показати паспорт, або оформити в залізничній касі безкоштовний квиток. Від 1 червня правила проїзду змінилися.

У Польщі став платним проїзд у громадському транспорті Варшави та Кракова. Зате від червня пасажири з України можуть безкоштовно проїхатись з та до таких міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

Інші правила безоплатного користування залізницею Польщі залишаються незмінними. Як і раніше, українці, що перетнули кордон від 24 лютого, можуть безкоштовно їздити в поїздах 2-го класу TLK та IC. Безоплатні квитки видадуть при пред’явленні українського закордонного паспорта, або квитка "Укрзалізниці", або за номером PESEL разом з будь-яким іншим документом, який посвідчує особу.

З 1 червня українці в Німеччині нарівні з громадянами Німеччини можуть придбати проїзний квиток за 9 євро на місяць, який дійсний у міському транспорті та регіональних поїздах. Поїзди далекого сполучення будуть платними. Право безоплатно дістатися першого місця свого перебування залишається для тих, хто в’їжджає в країну та мають відповідну печатку про перетин кордону у своєму паспорті.

Проїзд для українців також стане платним в Болгарії. Від 1 червня закінчився термін рішення про безкоштовний проїзд в громадському транспорті у Швейцарії. Проте це не означає, що повне скасування безоплатного проїзду в цій країні. Організація громадського транспорту країни Alliance SwissPass повідомляє, що українці, які в’їхали до Швейцарії можуть звернутись до соціальних органів або муніципальної влади по безоплатні проїзні квитки.

Скасовують безкоштовний проїзд для українців в Празі. Згідно з повідомленням Празького інтегрованого транспорту (Pražská integrovaná doprava), з 12 червня (раніше це планували зробили з 1 червня) громадський транспорт Праги та Середньочеського краю буде платним для біженців з України. В Чехії планують запровадити абонементи вартістю близько 7 євро на місяць. Платним також стане також і міжміське сполучення в цій країні.

Від 1 червня 2022 року більше не діятиме право безоплатного проїзду для українських біженців у Нідерландах, повідомляє муніципалітет Роттердаму. Від цього моменту організацію в'їзду українців до Нідерландів делеговано місцевій владі, яка займатиметься і фінансовою підтримкою українців, які рятуються від війни.

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