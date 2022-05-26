Помер зірка фільму "Славні хлопці" Рей Ліотта

Відомий американський актор, зірка фільмів "Славні хлопці" та "Серцеїдки" Рей Ліотта пішов з життя.
Артиста, який свого часу став улюбленцем публіки, не стало на 68-му році життя.
Про смерть Ліотта повідомило видання Deadline.
Як зазначається, зірка фільму "Славні хлопці" пішов з життя уві сні в Домініканській республіці. Там він перебував на зніманнях стрічки "Небезпечні води".
Причина смерті актора наразі невідома.
Зазначимо, Рей Ліотта за час своєї акторської діяльності знявся у багатьох відомих стрічках. А світову популярність йому принесли ролі у таких картинах, як "Славні хлопці", "Револьвер", "Кокаїн", "Ганнібал", "Ідентифікація", "Козирні тузи" та "Реальні кабани".
Зокрема, актор лауреат таких престижних премій, як "Еммі", PRISM Awards та Спілка кінокритиків Бостона.
У Ліотти залишилася донька Карсен Ліотта, яка народилася у шлюбі з акторкою Мішель Ґрейс.
На момент смерті Рей Ліотта був заручений із Джейсі Ніттоло.
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