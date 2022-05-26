Умер звезда фильма "Славные парни" Рэй Лиотта

Известный американский актер, звезда фильмов "Славные парни" и "Сердцеедки" Рэй Лиотта ушел из жизни.

Артиста, в свое время ставшего любимцем публики, не стало на 68 году жизни.

О смерти Лиотта сообщило издание Deadline.

Как отмечается, звезда фильма "Славные парни" ушел из жизни во сне в Доминиканской республике. Там он находился на съемке фильма "Опасные воды".

Рэй Лиотта / Фото: Associated Press

Причина смерти актера пока неизвестна.

Рей Лиотта за время своей актерской деятельности снялся во многих известных лентах. А мировую известность ему принесли роли в таких картинах, как "Славные парни", "Револьвер", "Кокаин", "Ганнибал", "Идентификация", "Козырные тузы" и "Реальные кабаны".

В частности, актер лауреат таких престижных премий как "Эмми", PRISM Awards и Союз кинокритиков Бостона.

У Лиотта осталась дочь Карсен Лиотта, родившаяся в браке с актрисой Мишель Грейс.

Рэй Лиотта с дочерью / Фото: Associated Press

На момент смерти Рэй Лиотта был обручен с Джейси Ниттоло.

Рэй Лиотта и Джейси Ниттоло / Фото: Associated Press

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