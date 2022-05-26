Українські військові хірурги провели унікальну операцію, яка не має аналогів у світі

Українські військові хірурги провели унікальну операцію, яка не має аналогів у світі

​Військові хірурги провели у прифронтовому шпиталі унікальну операцію і врятували життя українського захисника.

Українські військові хірурги у прифронтовому шпиталі провели унікальну операцію, яка не має аналогів у світі.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Минулого тижня у військово-мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст вперше в Україні виконана сучасна лапароскопічна операція: видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органу", — зазначила Маляр.

За її словами, у мобільному госпіталі виконані вже 2 такі операції і врятовано життя українських воїнів. Поранені вже самостійно ходять по палаті.

"Такі операції при бойовій травмі нирки не мають аналогів у світі. Військові хірурги України тримають стрій та впроваджують сучасні малоінвазивні операції для порятунку важких поранених", — підсумувала заступниця міністра.

Раніше повідомлялося, що львівські трансплантологи провели три пересадки нирок спільно зі спеціалістом світового рівня.

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