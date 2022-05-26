Українські військові хірурги провели унікальну операцію, яка не має аналогів у світі

Військові хірурги провели у прифронтовому шпиталі унікальну операцію і врятували життя українського захисника.
Українські військові хірурги у прифронтовому шпиталі провели унікальну операцію, яка не має аналогів у світі.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Минулого тижня у військово-мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст вперше в Україні виконана сучасна лапароскопічна операція: видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органу", — зазначила Маляр.
За її словами, у мобільному госпіталі виконані вже 2 такі операції і врятовано життя українських воїнів. Поранені вже самостійно ходять по палаті.
"Такі операції при бойовій травмі нирки не мають аналогів у світі. Військові хірурги України тримають стрій та впроваджують сучасні малоінвазивні операції для порятунку важких поранених", — підсумувала заступниця міністра.
Раніше повідомлялося, що львівські трансплантологи провели три пересадки нирок спільно зі спеціалістом світового рівня.
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