Суд у Молдові відправив проросійського експрезидента Додона під домашній арешт

Колишнього президента Молдови Ігоря Додона підозрюють у держзраді, а також у розкраданні грошей на імпорті електроенергії з України. У четвер, 26 травня, відбулося засідання з обрання запобіжного заходу проросійському політику.

За результатами засідання експрезидента Молдови помістили під домашній арешт на 30 діб. Рішення ухвалив суд Чекан.

Про це повідомляє молдавське видання NewsMaker.

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Як зазначається, судді вирішили частково задовольнити вимогу прокурорів, які наполягали на тому, щоб Додона посадили на 30 діб до ізолятора.

Варто зазначити, родича та разом кума Додона Петру Мериняну, який також проходить у цій справі, посадили під арешт на 30 діб. Він проведе їх у в'язниці №13.

Нагадаємо, експрезидента Молдови підозрюють у державній зраді. Правоохоронці 24 травня відвезли експрезидента Молдови Ігоря Додона до слідчого ізолятора після затримання у справі за підозрою в державній зраді.

Перед цим у будинку Додона та його кума провели обшуки, під час яких було виявлено предмети розкоші, кошти у національній та іноземній валюті, квитанції, документи, що підлягають перевірці.

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