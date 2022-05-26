Суд в Молдове отправил пророссийского экс-президента Додона под домашний арест

Бывший президент Молдовы Игорь Додон подозревается в госизмене, а также в хищении денег на импорте электроэнергии из Украины. В четверг, 26 мая, состоялось заседание по избранию меры пресечения пророссийскому политику.

По результатам заседания экспрезидента Молдовы поместили под домашний арест на 30 суток. Решение принял суд Чекан.

Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

Судьи решили частично удовлетворить требование прокуроров, которые настаивали на том, чтобы Додона посадили на 30 суток в изолятор.

Стоит отметить, что родственника и вместе кума Додона Петру Мериняну, который также проходит по этому делу, посадили под арест на 30 суток. Он проведет его в тюрьме №13.

Напомним, экс-президента Молдовы подозревают в государственной измене. Правоохранители 24 мая отвезли экспрезидента Молдовы Игоря Додона в следственный изолятор после задержания по делу по подозрению в государственной измене.

Перед этим в доме Додона и его кума провели обыски, в ходе которых были обнаружены предметы роскоши, средства в национальной и иностранной валюте, квитанции, документы, подлежащие проверке.

Экспрезидент Молдовы Додон был задержан за госпредательство и подыгрыш России

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