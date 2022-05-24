Экс-президента Молдовы Додона отвезли в СИЗО (видео)

Правоохранители 24 мая отвезли экс-президента Молдовы Игоря Додона в следственный изолятор после задержания по делу по подозрению в государственной измене.

На видеозаписи, сделанной во вторник возле дома Додона, зафиксировано, как сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы сопровождают его в микроавтобус.

Об этом сообщает Point.md.

У дома экс-президента Молдовы – окружение карабинеров, а также проходит митинг в поддержку Додона.

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Напомним, 24 мая молдовская прокуратура сообщила о задержании на 72 часа двух человек после обысков, проведенных Антикоррупционной прокуратурой и СИБ. Речь идет об Игоре Додоне и его куме Петру Мериняну.

В ходе обысков были обнаружены предметы роскоши, средства в национальной и иностранной валюте, квитанции, документы, подлежащие проверке.

Сотрудник СИБ вывели Додона из его дома и увезли в СИЗО Сегодня прокуратура совместно с НАЦ и СИБ провела обыски в доме бывшего главы государства Игоря Додона, которого подозревают по нескольким пунктам обвинения. Опубликовано Point.md Вторник, 24 мая 2022 г.

Напомним, Додон подозревается в хищении денег на импорте электроэнергии из Украины, а также государственной измене. Что касается коррупции, то речь идет еще о 2008 годе, когда Додон руководил Министерством экономики и торговли.

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