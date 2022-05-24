Экс-президента Молдовы Додона задержали на 72 часа по делу о госизмене

Экс-президента Молдовы Додона задержали на 72 часа по делу о госизмене

Бывший президент Молдовы Игорь Додон был задержан на 72 часа.

Пророссийский политик Додон был задержан в рамках уголовного дела по подозрению в государственной измене. Кроме того, сообщают о задержании кума Додона Петру Мериняну.

Об этом сообщает издание Deschide со ссылкой на временного генпрокурора Думитру Робу.

Впоследствии информацию подтвердила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Марианна Керпек: "Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа".

По ее словам, обыски по делу также проводятся в других местах. Всего в 12 помещениях.

"Изучается недвижимое имущество, принадлежащее посредникам. Расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партии от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена"", — подчеркнула Керпек.

Напомним, экспрезидента Молдовы Игоря Додона подозревают в хищении денег на импорте электроэнергии из Украины. Речь идет еще о 2008 году, когда он руководил Министерством экономики и торговли.

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