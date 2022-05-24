Експрезидента Молдови Додона затримали на 72 години у справі про держзраду

Експрезидента Молдови Додона затримали на 72 години у справі про держзраду

Колишнього президента Молдови Ігоря Додона затримали на 72 години.

Проросійського політика Додона затримали у межах кримінальної справи за підозрою в державній зраді. Крім того, повідомляють про затримання кума Додона Петру Меріняну.

Про це інформує видання Deschide з посиланням на тимчасового генпрокурора Думітру Робу.

Згодом інформацію підтвердила прессекретарка генеральної прокуратури Маріанна Керпек: "Слідчі заходи продовжуються. Проведено обшуки в будинку та деяких приміщеннях, що належать Додону. Його затримано на 72 години".

За її словами, обшуки у справі також проводять в інших місцях. Загалом у 12 приміщеннях.

"Вивчається нерухоме майно, що належить посередникам. Розслідування проводиться у межах кримінальної справи, порушеної за статтями "Пасивна корупція", "Отримання фінансування політичною партією від злочинної організації", "Незаконне збагачення" та "Державна зрада"", - наголосила Керпек.

Нагадаємо, експрезидента Молдови Ігоря Додона підозрюють у розкраданні грошей на імпорті електроенергії з України. Йдеться ще про 2008 рік, коли він керував Міністерством економіки й торгівлі.

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