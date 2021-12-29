Экс-президент Молдовы Додон подозревается в хищении денег на импорте электроэнергии из Украины

Дело касается еще в 2008 году.

Экс-президент Молдовы Игорь Додон подозревается в хищении денег на импорте электроэнергии из Украины. Речь идет еще о 2008 году, когда он руководил Министерством экономики и торговли.

Об этом бывший президент сам сообщил представителям СМИ 29 декабря после допроса в генпрокуратуре, пишет молдавское издание NewsMaker.

Как отмечает прокуратура Молдовы, в начале 2008 года молдавское предприятие Energocom реализовало преступную схему импорта электроэнергии в Украину. По данным следствия, руководство необоснованно увеличило закупочную цену на электроэнергию и присвоили разницу - около 12 миллионов долларов.

Согласно материалам следствия, с предприятием в сговоре были чиновники Национального агентства регулирования в энергетике и Министерства экономики, которым тогда руководил Додон, и другие люди, в частности, из-за границы. Как пишет издание, уголовное производство по этому делу возобновлено в сентябре 2021 года.

Сам экс-президент Молдовы уверяет, что не виновен и не намерен никуда "убегать" и будет сотрудничать со следствием. "Никуда убегать мы не собираемся", — сказал Додон после допроса в прокуратуре. Он утверждает, что это дело – это "попытка отвлечь общество от недовольства повышением цен и тарифов".

Напомним, что Петру Порошенко объявили подозрение в госизмене и содействии терроризму из-за дела со снабжением угля с временно оккупированных территорий. Также по этому делу проходят глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и эксминистр энергетики Владимир Демчишин.

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