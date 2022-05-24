Експрезидента Молдови Додона відвезли до СІЗО (відео)

Правоохоронці 24 травня відвезли експрезидента Молдови Ігоря Додона до слідчого ізолятора після затримання у справі за підозрою в державній зраді.

На відеозаписі, зробленому у вівторок біля будинку Додона, зафіксовано, як працівники Служби інформації та безпеки Молдови супроводжують його до мікроавтобуса.

Про це повідомляє Point.md.

Біля будинку експрезидента Молдови – оточення з карабінерів, а також відбувається мітинг на підтримку Додона.

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Нагадаємо, 24 травня молдовська прокуратура повідомила про затримання на 72 години двох осіб після обшуків, проведених Антикорупційною прокуратурою та СІБ. Йдеться про Ігоря Додона та його кума Петру Меріняну.

Під час обшуків було виявлено предмети розкоші, кошти у національній та іноземній валюті, квитанції, документи, що підлягають перевірці.

Сотрудник СИБ вывели Додона из его дома и увезли в СИЗО Сегодня прокуратура совместно с НАЦ и СИБ провела обыски в доме бывшего главы государства Игоря Додона, которого подозревают по нескольким пунктам обвинения. Опубліковано Point.md Вівторок, 24 травня 2022 р.

Нагадаємо, Додона підозрюють у розкраданні грошей на імпорті електроенергії з України, а також державній зраді. Щодо корупції, то йдеться ще про 2008 рік, коли Додон керував Міністерством економіки й торгівлі.

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