У Києві здійснили першу трансплантацію нирки під час війни

У Києві здійснили першу трансплантацію нирки під час війни

Родинним донором стала мати пацієнта.

У Києві провели першу трансплантацію нирки під час війни.

Про це повідомив Київський міський центр нефрології та діалізу.

Орган отримав 33-річний Євген, який мав хронічну хворобу нирок, гломерулонефрит, і з липня 2021 року знаходився на гемодіалізі. Родинним донором стала мати Євгена.

Операція з пересадки нирки пройшла ефективно — орган запрацював, коли пацієнт перебував ще на операційному столі. Наразі мама та син почуваються добре.

Раніше на час воєнного стану МОЗ дозволило лікарям формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність (МВТН) без особистого прийому вагітної.

Нагадаємо, під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.