Отримання посвідчення водія під час воєнного стану / Фото: ТСН.ua

Отримати посвідчення водія в Україні буде простіше: Кабмін змінив процедуру складання іспитів

Отримати посвідчення водія в Україні буде простіше: Кабмін змінив процедуру складання іспитів

На час воєнного стану в умовах дефіциту водіїв Міністерство внутрішніх справ спростило процедуру отримання водійських посвідчень

Про це заявив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Постанова уряду “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів” передбачає спрощений порядок складання теоретичних і практичних іспитів для всіх категорій водіїв.

Скласти практичний іспит та отримати права можна буде у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС . Наразі людина, позбавлена права керування, складає іспити та отримує посвідчення водія після позбавлення права керування в сервісному центрі за місцем реєстрації. Тепер можна це зробити у будь-якому сервісному центрі МВС.

. Наразі людина, позбавлена права керування, складає іспити та отримує посвідчення водія після позбавлення права керування в сервісному центрі за місцем реєстрації. Тепер можна це зробити у будь-якому сервісному центрі МВС. Навчання в автошколі буде поділено на теорію та практику водіння . Допуск до навчання з практичного керування транспортними засобами можливе лише після успішного складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. За бажанням практична підготовка може проходити у будь-якому закладі, незалежно від того де людина пройшла теоретичну підготовку.

. Допуск до навчання з практичного керування транспортними засобами можливе лише після успішного складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. За бажанням практична підготовка може проходити у будь-якому закладі, незалежно від того де людина пройшла теоретичну підготовку. Скасування внутрішнього теоретичного іспиту в закладі (автошколі). Після проходження теоретичної підготовки складатиметься виключно внутрішній практичний іспит після завершення практичної підготовки.

в закладі (автошколі). Після проходження теоретичної підготовки складатиметься виключно внутрішній практичний іспит після завершення практичної підготовки. Документ про складання теорії буде дійсний 1 рік, а практики - 2 роки.

Спрощений порядок щодо отримання посвідчення буде дійсний на період воєнного стану та 3 місяці після його завершення.

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