Чи платити за кредитом під час війни

Іпотека під час війни: чи пробачать борги банки

Іпотека під час війни: чи пробачать борги банки

Мільйони українців залишили свої домівки і продовжують тікати від війни. Одна справа житло власне, інша, коли за нього протрібно сплачувати кредити. Чи потрібно вносити платежі, що пропонують банки, які правила встановила держава щодо іпотеки - в матеріалі ТСН.ua.

На думку експертів, при найкращих прогнозах не більше 10% тих, хто отримав кредити під заставу нерухомості, зможуть виплачувати іпотеку.

Що запропонували банки

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Багато українських банків з перших днів війни запровадили кредитні канікули, хто до кінця березня, а потім до літа. Тим, хто взяв кредити протягом 3-х місяців дозволили не вносити обов'язковий мінімальний платіж. Водночас банки обіцяли не штрафувати за прострочені платежі та не нараховувати відсотки за користування кредитом. Проте, клієнт може ігнорувати кредитні канікули та обслуговувати кредит далі. Можна скористатися канікулами за відсотками, можна за тілом кредиту.

Але кредитні канікули не пробачають борг і не зменшують суму боргу.

Які правила по кредитуванню встановила держава

Щоб розв'язати проблему кредитів централізовано був схвалений спеціальний закон № 2120, який, власне, захищає інтереси позичальників.

Згідно з цим законом:

Споживачі не несуть відповідальності під час воєнного стану й упродовж 30 днів після його скасування за протермінування кредитних зобов’язань. На кредитну історію позичальника протермінування не впливає.

Штраф, пеня, інші платежі під час воєнного стану не нараховуються клієнтам.

Якщо штрафи, починаючи з 24 лютого нараховані, вони повинні бути списаними.

Якщо це не передбачено договором, забороняється збільшувати відсоткову ставку за користування кредитом у разі невиконання зобов’язань.

Якщо людина не може сплачувати по кредиту за житло, виселяти її з іпотечного житла ніхто не має права.

У відкритому листі від 14 березня Нацбанк закликає банки, небанківські установи й колекторські компанії піти своїм клієнтам на поступки, пропонувати реструктуризацію заборгованості за споживчим кредитом або кредитні канікули.