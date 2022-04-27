Платить ли по кредитам во время войны

Ипотека во время войны: простят ли долги банки

Ипотека во время войны: простят ли долги банки

Миллионы украинцев покинули свои дома и продолжают убегать от войны. Одно дело жилье собственное, другое, когда за него нужно платить кредиты. Нужно ли вносить платежи, что предлагают банки, какие правила установило государство по ипотеке – в материале ТСН.ua.

По мнению экспертов, при лучших прогнозах не более 10% получивших кредиты под залог недвижимости смогут выплачивать ипотеку.

Что предложили банки

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Многие украинские банки с первых дней войны ввели кредитные каникулы, кто до конца марта, а затем до лета. Взявшим кредиты в течение 3 месяцев разрешили не вносить обязательный минимальный платеж. В то же время, банки обещали не штрафовать за просроченные платежи и не начислять проценты за пользование кредитом. В то же время клиент может игнорировать кредитные каникулы и обслуживать кредит дальше. Можно воспользоваться каникулами по процентам, можно по телу кредита.

Но кредитные каникулы не прощают долг и не уменьшают сумму долга.

Какие правила по кредитованию установило государство

Чтобы решить проблему кредитов централизованно был одобрен специальный закон №2120, который, собственно, защищает интересы заемщиков.

Согласно этому закону:

Потребители не несут ответственности во время военного положения и в течение 30 дней после его отмены за просрочку кредитных обязательств. На кредитную историю заемщика просрочка не влияет.

Штраф, пеня и другие платежи во время военного положения не начисляются клиентам.

Если штрафы, начиная с 24 февраля начислены, они должны быть списаны.

Если это не предусмотрено договором, запрещается увеличивать процентную ставку за использование кредита в случае невыполнения обязательств.

Если человек не может платить по кредиту за жилье, выселять его из ипотечного жилья никто не имеет права.

В открытом письме от 14 марта Нацбанк призывает банки, небанковские учреждения и коллекторские компании пойти своим клиентам на уступки, предлагать реструктуризацию задолженности по потребительскому кредиту или кредитные каникулы.