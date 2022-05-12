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США вимагають від Греції дозволу на розміщення винищувачів на острові Крит

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США вимагають від Греції дозволу на розміщення винищувачів на острові Крит

Фото: Pexels

Адміністрація Вашингтона направила до Греції офіційну заяву з проханням дозволити розташувати винищувачі F-35 та F-15 на території острову Крит.

В Афінах вже готують відповідь. Якщо відповідну заявку схвалять, США зможуть розмістити винищувачі на авіабазі "Суда". 

Про це пише турецьке видання Ulusal Kanal.

Зазначається, що на острові розташований один з основних опорних пунктів НАТО в регіоні. Там авіація США ймовірно візьме участь у військових навчаннях на території Середземномор’я.

Наразі невідомо, скільки саме одиниць техніки та особового складу Штати направляють на острів.

Крім того, видання повідомляє, що США вимагають від Греції направити до України озброєння, зокрема батареї С-300, системи ППО та бронемашини типу БМП-1.

Нагадаємо, Греція допомагає РФ обходити санкції, попри спроб ЄС заборонити експорт російських енергоресурсів.

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