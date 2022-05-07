Літак "Судного дня" Іл-80 9 травня пролетить над Москвою: все, що відомо про цей літак

Літак "Судного дня" Іл-80 9 травня пролетить над Москвою: все, що відомо про цей літак

Літак "Судного дня" пролетить над Червоною площею на параді Перемоги. Чим відрізняється Іл-80 від базового літака Іл-86, чому він так називається літаком "Судного дня" або "кінця світу" в матеріалі ТСН.ua

29 квітня 2022 року Міноборони Росії повідомило що 9 травня над Червоною площею на параді у супроводі двох винищувачів МіГ-29 пролетить Іл-80 - літак "Судного дня". На це повідомлення звернуло агентство Reuters та Daily Mail. Також повідомляється, що в цей день над Москвою пролетять здатні нести ядерну зброю стратегічні ракетоносці Ту-95МС та Ту-160 «Білий лебідь».

Також читайте Путін 9 травня планує натякнути світу на ядерну війну - Reuters

Призначення Іл-80

Літак призначений для евакуації найвищого військового керівництва країни, а також для управління збройними силами в умовах війни, зокрема ядерної. Саме через це літаки такого призначення називають літаками "Судного дня", або "кінця світу".

Згідно зі спецпризначенням вимоги до літака такі:

Дальність і тривалість польоту повинні забезпечити виведення ставки Верховного головнокомандувача з загрозливої ​​зони у разі небезпеки війни.

Бортові засоби повинні захистити літак від зброї масового ураження, у тому числі від радіоактивного зараження.

На літаку повинна бути апаратура, що забезпечує управління всіма видами збройних сил.

Літак повинен мати можливість автономно працювати у випадку, якщо вийде з ладу наземне та супутникове обладнання систем ретрансляції зв'язку та навігації.

Літак повинен мати можливості застосування з будь-якого аеропорту громадянської авіації.

Літак має забезпечувати високий комфорт на борту.

Літак повинен мати високий рівень надійності, ймовірність відмов систем літака повинна бути у 10 разів нижчою, ніж для інших літаків військового призначення.

Історія виникнення Іл-80

В кінці 70-х, на початку 80-х років у зв'язку з загрозою переростання "холодної" війни у гарячу стадію у Генеральному Штабі Збройних Сил СРСР було прийнято рішення про створення повітряного командного пункту, який зміг би забезпечити управління військами та озброєннями, у тому числі ядерною зброєю в умовах війни, навіть ядерної. Таким чином виникла ідея літаку "судного дня".

Розробка літака велася дослідно-конструкторським бюро Ільюшина. За основу був взяти лайнер Іл-86 через те, що Іл-86 має фюзеляж, розмір якого достатній для розміщення усієї необхідної радіоапаратури й бортової електроніки.

У 1985 році був здійснений перший політ Іл-80. Після першого польоту почався етап оснащення літака всім необхідним обладнанням. У 1997 році розпочалися роботи з удосконалення повітряного командного пункту літака та його електронного обладнання. У 1992 році літак був прийнятий на озброєння Збройних Сил Російської Федерації, станом на 2019 рік було побудовано 4 літаки Іл-80, які знаходяться в експлуатації і сьогодні. Іл-80 вже приймав раз участь у параді в Москві, а саме - 9 травня 2010 року.

У 2020 році Іл-80 потрапив у скандал - з Іл-80, який проходив плановий ремонт у Таганрозі, викрали 39 блоків устаткування для зв'язку.

Зовнішньо Іл-80 від свого прототипу Іл-86 відрізняється відсутністю ілюмінаторів та посиленою конструкцією крил та корпусу.

Іл-80

Основні відмінності літака "судного дня" Іл-80 від базового літака Іл-86

Знято все пасажирське та транспортне обладнання.

Встановлено радіотехнічний комплекс зв'язку, що забезпечує роботу із системами управління всіх видів збройних сил через наземний, морський або повітряний ретранслятор або через супутник. ІЛ-80 оснащується декількома станціями супутникового зв'язку всіх діапазонів. Літак містить сотні радіоелектронних систем у виготовлені яких враховані всі радіаційно-стійких мікросхеми та транзистори військових серій, що робить зв'язок Іл -80 майже невразливим при ядерному ударі.

Встановлено загальновійськову систему визначення державної власності "Пароль" - апаратно-програмний технічний комплекс для автоматичного розпізнавання своїх військ, сил та озброєнь від військ, сил та озброєнь противника.

Встановлено новий комплекс зв'язку для льотного екіпажу.

Встановлено окрему систему кондиціювання, що складається з декількох підсистем, новий інтер'єр для розміщення групи бойового управління, операторів РТК та їх обладнання.

З конструкції середньої частини фюзеляжу видалені ілюмінатори, змінено кількість та розташування вхідних дверей, аварійних люків та трапів, у зв'язку з чим перероблено каркас фюзеляжу;

Для забезпечення системи захисту від зброї масового ураження змінені система кондиціювання літака, встановлені допоміжні силові установки для енергосистеми.

Для забезпечення дальності та тривалості польоту встановлено штангу дозаправлення паливом у повітрі, що дозволяє збільшити час безперервного перебування у повітрі.

Посилена конструкція крила та корпусу для зменшення наслідків можливого ядерного вибуху.

Іл-80 всередині кабіна

Недоліки Іл-80

Одним з основних мінусів літака є його велика маса (208 т), у зв'язку з чим непідготовленому пілоту підняти літак у повітря буде дуже непросто. Через велику вагу Іл-80 вимагає протяжнішої злітної смуги, що вже саме собою виключає можливість його використання на ряді аеродромів. Щоб витримати велику вагу на літаку встановлені чотири опори шасі, а для розподілу навантаження кожна стійка отримала візки по чотири колеса. Ще одним недоліком літака Іл-80 є його моральне старіння, через те, що літак був розроблений ще в середині 70-х років минулого сторіччя.

Озброєння Іл-80

На літаку повністю відсутнє озброєння через те, що його захист повинні забезпечувати винищувачі.

Технічні характеристики літака Іл-80

Розмах крила 48.06 м

Довжина літака 59.54 м

Висота літака 15.81 м

Площа крила 2 320 м

Нормальна злітна маса 208000 кг

Тип двигуна 4 ТВД Кузнєцов НК-86

Тяга, 4 х 13000 кгс

Максимальна крейсерська швидкість 850 км/год

Практична дальність 3600 км

Екіпаж, 5 чол.

Характеристики Іл-80 у порівнянні з аналогом - Boeing E-4B

Іл-80 розроблявся на противагу американському Boeing E-4B який також можна використовувати у разі ядерного конфлікту. Показники обох літаків схож. Порівяно з Іл-80 у Boeinga E-4B екіпаж може досягати 60-114 осіб, це найбільша кількість людей в екіпажі в авіації та, основне чим вони відрізняються - це дальність безпосадкового перельоту. Якщо в Іл-80 дальність сягає 3 600 км, то у Boeinga E-4B - 11 000 км. Компенсувати такий недолік призначена можливість Іл-80 може дозаправлятися у повітрі.

Boeing E-4B - американський літак судного дня

Читайте також: