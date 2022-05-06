Путін 9 травня планує натякнути світу на ядерну війну - Reuters

Президент Росії Володимир Путін 9 травня надішле Заходу попередження про "судний день" під час параду.

Це може статися, оскільки участь у параді візьме командний літак Іл-80 "судного дня", який може перевозити найвище керівництво Росії у разі ядерної війни.

Про це пише Reuters.

Російський диктатор виступить на Красній площі перед парадом військ, танків, ракет та міжконтинентальних балістичних ракет. Також участь у цьому візьмуть стратегічні бомбардувальники Ту-160 та вперше від 2010 року командний літак Іл-80 "судного дня", який може перевозити найвище керівництво Росії у разі ядерної війни, який нібито нашпигований технологіями, але конкретні деталі є державною таємницею РФ.

Нагадаємо, Денис Шмигаль заявив, що Російська Федерація 9 травня має намір офіційно оголосити Україні війну. Остаточне рішення ухвалить очільник Кремля.

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