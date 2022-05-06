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Путин 9 мая планирует намекнуть миру на ядерную войну — Reuters

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Путин 9 мая планирует намекнуть миру на ядерную войну — Reuters

gettyimages.com

Президент России Владимир Путин 9 мая пришлет Западу предупреждение о "судном дне" во время парада.

Это может произойти, поскольку участие в параде примет командный самолет Ил-80 "судного дня", который может перевозить высшее руководство России в случае ядерной войны.

Об этом пишет Reuters.

Российский диктатор выступит на "Красной площади" перед парадом войск, танков, ракет и межконтинентальных баллистических ракет. Также в этом примут стратегические бомбардировщики Ту-160 и, впервые с 2010 года, командный самолет Ил-80 "судного дня", который может перевозить высшее руководство России в случае ядерной войны. Он якобы нашпигованной технологиями, но конкретные детали являются государственной тайной РФ.

Напомним, Денис Шмигаль заявил, что Российская Федерация 9 мая намерена официально объявить Украине войну. Окончательное решение примет глава Кремля.

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