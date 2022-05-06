"Страна кривых зеркал": МИД отреагировал на "послов" псевдореспублик в Москве

"Страна кривых зеркал": МИД отреагировал на "послов" псевдореспублик в Москве

Россия создала псевдореспублики. Она же назначила сама себе "послов". Этих "дипломатов" будет ждать строжайшая ответственность.

Министерство иностранных дел Украины осудило назначение так называемых "послов" незаконных формирований на Донбассе в Москву и убеждено, что их ждет уголовное наказание за государственную измену.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Страна кривых зеркал. Россия создала псевдореспублики. Она же назначила сама себе "послов". Этих "дипломатов" будет ждать строжайшая ответственность. Так же как и остальных предателей", — написал он на странице в Facebook.

Напомним, 6 мая стало известно, что главари незаконных формирований на Донбассе назначили так называемых "послов" в Москву.

Ранее в Офисе президента рассказали, как планируют решить вопросы Крыма и ОРДЛО.

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