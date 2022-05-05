Знищений Байрактаром російський катер "Раптор": що це за корабель, характеристика та призначення

Знищений Байрактаром російський катер "Раптор": що це за корабель, характеристика та призначення

Ударно-розвідувальний дрон Bayraktar TB2 Збройних Сил України 2 травня високоточними ударами знищив два патрульних катери типу "Раптор" військово-морських сил РФ. Про призначення патрульних катерів проєкт 03160 "Раптор", характеристики найновіших катерів військово-морських сил РФ у Чорному морі - в матеріалі ТСН.ua

Історія патрульного катеру проєкту 03160 "Раптор"

Патрульні катери проєкту 03160 «Раптор» — найбільш швидкохідних патрульні катера прибережної зони, що стоять на озброєнні Військово-морського флоту Росії. Проєкт розроблений КБ "Пелла" з Санкт-Петербурга за завданням ВМФ Росії. Катера будуються на корабельній «Пелла» в місті Відрадному Ленінградської області. За зовнішнім виглядом "Раптор" дуже схожий на інший транспортно-десантний катер проєкту 02510 типу «БК-16», розробленими у концерні «Калашников». В основі обох проєктів лежать швидкісні катери CB90, скоріш за все, вони створені на їхній основі або за ліцензією.

Взагалі в багатьох новинках російського оборонного комплексу можна знайти сліди західної техніки. Катери проєкту 03160 "Раптор" та катер проєкту 02510 типу «БК-16», наприклад, копіюють у зовнішньому, збільшеному вигляді катера CombatBoat 90 шведської компанії Dockstavarvet. Всередині - машинне відділення укомплектоване двома американськими турбодизелями CATERPILLAR C18 ACERT E-rating, а водометні рушії - англійського виробництва Rolls-Royce Kamewa 36A3 HS.

Призначення проєкту 03160 "Раптор" – патруль прибережної зони та доставлення до місць призначення підрозділів спецпризначення.

"Раптори" призначені для роботи в прибережній зоні морів, протоках та гирлах річок при максимальному віддаленні до 100 миль від пункту базування. Їх можна розміщувати у док-камері або на борту великого десантного корабля або універсального десантного корабля.

До завдань, які виконують катер "Раптор" входить - патрулювання акваторії, оборона пунктів базування ВМФ, забезпечення безпеки судів на незахищених рейдах, виявлення, перехоплення та затримання малих цілей, здійснення пошуково-рятувальних робіт.

Крім патрулювання та охорони одним з основних завдань катерів "Раптор" є доставлення підрозділів спецпризначення до 20 осіб з озброєнням, спорядженням та обладнанням, тобто диверсантів у тил ворога. У березні 2022 року після невдалої спроби висадити десант у Маріуполі з такого катеру, один із них був підбитий.

2 травня 2022 року ЗСУ знищили 2 російські катери "Раптор", які "кружляли" навколо острова Зміїний і, скоріш за все, намагалися висадити ворожий десант. На початку війни У Росії було 17 катерів "Раптор", із них на Чорному морі - 6.

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Тактико-технічні характеристики катера "Раптор"

Довжина: 16,9 м

Ширина: 4,1 м

Водотоннажність: 23 т

Максимальна швидкість: 48 вузлів

Сумарна потужність силової установки: 1690 кВт

Дальність плавання: 480 км

Екіпаж: 2 людини

Десант: до 20 осіб

Озброєння: бойовий модуль "Управа-Корд"з 14,5 кулеметом, два 7,62-мм кулемети ПКМ / ПКП

Патрульний катер проєкту "Раптор" може бути модернізований для медичних цілей

Медичний катер на базі проєкту 03160 "Раптор"

Вартість патрульного катеру "Раптор"

З матеріалів суду між виробником та міноборони РФ, предметом тяжби якого було будівництво дев’яти патрульних катерів проєкту "Раптор" в рамках державного контракту, укладеного у квітні 2016 року вартість серії катерів становила 19,5 млн доларів, тобто 2,16 млн доларів за один катер.

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