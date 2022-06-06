16-річна донька Джолі та Пітта шокувала своїми танцями – відео

16-річна донька відомих голлівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло, схоже, вирішила не йти батьківськими шляхами.

Вона обрала собі іншу справу, якій віддає перевагу. Зокрема, хореографію.

Так, дівчинка відвідує престижну танцювальну студію у Лос-Анджелесі та демонструє непогані результати. Зокрема, Шайло віддає перевагу хіпхопу.

Декілька днів тому в Мережі опублікували відео, де видно, як танцює донька Джолі та Пітта. Шайло продемонструвала свої відмінні танцювальні рухи під пісню Еда Ширана "Shivers".

У коментарях під відео користувачі зазначили, що рухи Шайло просто неперевершені і в неї насправді талант до цієї справи.

Зазначимо, Шайло – єдина біологічна донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі. Тривалий час дівчина коротко стригла волосся та носила чоловічий одяг. Вона планувала змінити стать. Утім, Шайло передумала і вирішила залишитися дівчиною.

Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі приїжджала до України, зокрема до Львова. Візит зірки був спрямований на те, аби зустрітися з переселенцями з "гарячих точок", а також підтримати дітлахів, які страждають від війни.

Натомість українці подякували акторці за підтримку та подарували їй каблучку, на якій зображена карта України.

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