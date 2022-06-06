alyona alyona вийшла на Марш матерів у Чехії – фото

У Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії українські жінки-біженки знову вийшли на Марш матерів одночасно у восьми європейських містах.

Сотні українок пройшлись мирною ходою вулицями та головними площами Рима, Амстердама, Парижа, Мюнхена, Абердіна, Глазго та Лондона. До мирної ходи у місті Брно, Чехія, долучилася відома українська реперка alyona alyona.

Артистка заспівала з учасницями маршу "Ой у лузі червона калина" і пройшла ходою центром міста.

Це вже вдруге виконавиця долучається до заходу – 19 травня вона відвідала марш в Німеччині.

"Для мене була велика честь бути поруч із жінками, що забрали своїх дітей від обстрілів і працюють на фронті, де вони мають дарувати їм щасливе дитинство, і навчати їх правильних цінностей на майбутнє життя. Ми співали разом українські пісні, від яких постійно були мурашки по тілі, перехожі просто зупинялися і фотографували нас, знімали нас на відео і підспівували разом з нами. Цей мирний марш ще раз підтверджує те, що українці зараз єдині, як ніколи. Було дуже приємно, що на марш завітала меркиня міста Брно, щоб висловити слова підтримки та співчуття українським сімʼям, і ще раз протягнути руку допомоги для всіх хто її потребує", - поділилася враженнями співачка.

На площі Piazza Garibaldi у Римі дівчата з руху Марш матерів представили перфоманс для місцевих мешканців та туристів – мовчазну живу інсталяцію у вигляді закривавлених привидів жінок і дітей в пам'ять про постраждалих, зґвалтованих та померлих дітей України. До руху також приєдналися співробітники Посольства України в Італії.

Марш матерів в Амстердамі відбувся на Музейній площі біля меморіалу Women of Ravensbrück, що вшановує памʼять понад 90000 жінок та дітей, більшість з яких за 6 років загинуло від голоду, медичних експериментів та у газових камерах. Учасницями Маршу матерів також була зроблена жива інсталяція у пам'ять про загиблих у війні з Росією українських дітей.

Марш у Лондоні, вже вкотре проходить у партнерстві з Support Ukraine Coordination Hub, що вже 8 років, майже з перших днів вторгнення Росії в Україну, організовує в Лондоні потужний суспільний рух. Так 24 травня до Маршу в Лондоні долучилася співачка Тіна Кароль.

"Найвразливіше серце на світі – це материнське серце, яке сьогодні плаче щодня за усіма дітьми, бо чужих дітей не буває!", – прокоментувала Тіна.

Нагадаємо, Анатоліч зізнався, яку суму грошової допомоги отримує у Франції у статусі біженця. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ведучий зібрав свою сім'ю та поїхав до Франції.

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