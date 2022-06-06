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Телемарафон | Випуск ТСН за 6 червня 2022 року

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Телемарафон | Випуск ТСН за 6 червня 2022 року

Мапа війни на 6 червня: найважчі бої - за Сєвєродонецьк, Слов'янськ, Бахмут 

Сюжети випуску

Обстріл Києва, наступ на Харківщині, залаштунки ТСН та інше - у випуску ТСН за 6 червня 2022 року.

       

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