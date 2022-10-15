Россияне нанесли ракетный удар по Киевской области

Информации о жертвах пока нет.

Армия Российской Федерации в субботу, 15 октября, нанесла ракетный удар по одной из общин Киевской области.

Об этом утром 15 октября сообщил глава ОВА Алексей Кулеба.

"Киевщина. Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв", — говорится в сообщении.

Кулеба просит жителей области оставаться в укрытиях, а также не фиксировать место попадания и не выкладывать в Сеть фото и видео.

Воздушная тревога была объявлена в 07:07. Она длилась час. К слову, после ее уведомления жители области в Сети сообщали о звуках взрывов.

Массированные ракетные удары по Украине

Российская армия от 10 октября активизировала удары ракетами по украинским городам. Только 10 октября оккупанты РФ выпустили более 80 ракет, половину из которых удалось сбить ПВО.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что так Кремль хочет дальше шантажировать Европу энергоресурсами. Именно для этого РФ и лишает Украину возможности транспортировать энергетику в страны ЕС.

Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский отмечает, что массированными атаками Москва пытается заставить украинское руководство сесть за стол переговоров.

Генерал Великобритании и экс-заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф называет ракетные удары России "позицией слабого в войне". А еще он провел параллели с бомбардировками Лондона 1940-41 годов немецкими фашистами.

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