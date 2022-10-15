Россияне атаковали Днепропетровщину из "Градов", "Ураганов" и артиллерии: есть раненые

В ночь на 15 октября армия РФ обстреляла из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую общины на Днепропетровщине. В результате вражеских атак ранены по меньшей мере два человека.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В Никополь прилетело более 50 российских снарядов. Ранения получили 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. По словам руководителя ОВА, оба пострадавших находятся в больнице. У них состояние средней тяжести.

В городе повреждено 10 многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов.

В Марганецкой и Красногригорьевской общинах люди не пострадали. Повреждены промышленное предприятие и дома.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ отбили атаки россиян в Донецкой области, но оккупанты пытаются выйти в админграницы региона. Также россияне сосредотачиваются на содержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

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