Жданов назвав напрями російського наступу та серйозну проблему для РФ

Лінію фронту зафіксовано, вона не рухається.

Армія РФ і далі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямах. За 24 години на цих трьох напрямках відбулося понад 40 бойових зіткнень.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Тут ми ведемо оборонну операцію, ведемо її успішно. Лінію фронту зафіксовано, вона не рухається, незважаючи на ті зусилля, які прикладають "рашистські" окупаційні війська", - додав Жданов.

За його словами, з відходом "Вагнера" з лінії фронту частин підрозділів, здатних виконати бойове завдання за будь-яку ціну з боку РФ на сьогоднішній день не залишилося.

"Все інше ми можемо відбити", - зазначив він.

Відомо, що армія РФ вирішила посилити Бахмутський напрямок на фронті. Для посилення цього району російські війська перекинули повітряно-десантний полк з Лиманського напрямку.

Додамо, що ЗСУ встановили вогневий контроль в районі Кліщіївки. Це дає можливість ЗСУ накривати російських окупантів в навколишніх населених пунктах. Перш за все йдеть про трасу Дебальцево – Слов’янськ, яка використовується окупаційною армією як основна артерія для логістичної підтримки.

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