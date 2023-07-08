Зеленський відвідав Зміїний та вшанував українських героїв: відео

Президент Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний, вшанував українських героїв та подякував усім, хто вже 500 днів б’ється з російською агресією.

Президент опублікував відповіднеі відео з острова у Telegram.

"Сьогодні ми на Зміїному, на нашому Зміїному, який ніколи не підкорити окупанту, як і всю Україну. Бо ми – країна сміливих. Сьогодні ми вшанували наших українських героїв, усіх воїнів, які билися за цей острів, які звільнили його. І хоч це невеликий клаптик суходолу посеред нашого Чорного моря, це великий доказ, що Україна поверне собі кожну частину своєї території! Я хочу подякував саме звідси, з цього місця, місця перемоги, кожному нашому воїну за ці 500 днів! Наші ЗСУ, наша розвідка, прикордонники, Нацгвардія, СБУ, Національна поліція, наші зв’язківці, наш народ. Дякую всім, хто б’ється заради України", - зазначив президент.

Зеленський також побажав, щоб свобода, якої для України хотіли всі наші герої різних часів та яку, за словами глави держави, належить вибороти саме зараз, буде шаною всім, хто віддав життя заради України.

"Ми обов’язково переможемо", - наголосив президент.

Нагадаємо, українські сили оборони звільнили острів Зміїний від російських загарбників 30 червня 2022 року.

Острів Зміїний розташований в Ізмаїльському районі Одещини, площа — 17 га, довжина — 662 м, ширина — 560 м. Від острова до найближчого узбережжя України лише 30 км, а до Одеси — 120 км. 2007 року на Зміїному заснували українське село Біле, жителів було небагато — від 13 до 30 осіб.

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