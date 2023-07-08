Зеленский посетил Змеиный и почтил украинских героев: видео

Президент Владимир Зеленский посетил остров Змеиный, почтил украинских героев и поблагодарил всех, кто уже 500 дней сражается с российской агрессией.

Президент опубликовал соответствующее видео с острова в Telegram.

"Сегодня мы на Змеином, на нашем Змеином, который никогда не покорит оккупанту, как и всю Украину. Потому что мы – страна смелых. Сегодня мы почтили наших украинских героев, всех воинов, которые сражались за этот остров, освободивших его. И хоть это небольшой клочок суши посреди нашего Черного моря, это большое доказательство, что Украина вернет себе каждую часть своей территории! Я хочу поблагодарил именно отсюда, с этого места, места победы, каждого нашего воина за эти 500 дней! Нацгвардия, СБУ, Национальная полиция, наши связисты, наш народ. Спасибо всем, кто сражается ради Украины", — отметил президент.

Зеленский также пожелал, чтобы свобода, которой для Украины хотели все наши герои разных времен и которую, по словам главы государства, предстоит добыть в борьбе именно сейчас, будет уважением всем, кто отдал жизнь ради Украины.

"Мы обязательно победим", — подчеркнул президент.

Напомним, украинские силы обороны освободили Змеиный остров от российских захватчиков 30 июня 2022 года.

Остров Змеиный расположен в Измаильском районе Одесщины, площадь – 17 га, длина – 662 м, ширина – 560 м. От острова до ближайшего побережья Украины всего 30 км, а до Одессы – 120 км. В 2007 году на Змеином основали украинскую деревню Белое, жителей было немного — от 13 до 30 человек.

Читайте также: