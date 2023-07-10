Эксперт объяснил, как кассетные боеприпасы помогут ВСУ в контрнаступлении

Кассетные боеприпасы могут стать очень эффективным способом подрыва коридора через минные поля, что позволит украинским силам получить решающий импульс.

Об этом сказал военный эксперт Петр Черник.

"Кассетные боеприпасы — это такое оружие, которое имеет непосредственно в своем теле, речь идет о снаряде М-864, как минимум 72 элемента, каждый весит в пределах 200 граммов. Когда снаряд заходит на боевую траекторию, подрывается на высоте 15-20 метров и более, чем футбольное поле, засеивается этими субэлементами. Представим, что на этом "футбольном поле", или это лесополоса, есть несколько единиц техники. Они серьезно замаскированы и поджигать их обычным снарядом будет очень трудно. Особенно это касается истребления живой силы, которая скрывается в траншеях и блиндажах. Эти небольшие элементы очень удобно проникают.

Следовательно, это оружие призвано поднять коэффициент поражения живой силы и самое главное – повредить технику. Такой элемент не может уничтожить танк, но может повредить. Помним, что уничтоженную технику с поля боя не вывозят, а на поврежденную тратят огромный моторесурс и больше живой силы. И, наконец, дошли до симметричного ответа — противник очень давно, особенно в комплектации БМ-21 "Град", применяет такое оружие", — сказал он.

Напомним:

7 июля в администрации президента США Джо Байдена официально подтвердили передачу Украине кассетных боеприпасов. Киев взял на себя письменные обязательства, что будет разумно использовать эти снаряды. Впоследствии Джо Байден объяснил, почему все же было принято "непростое решение" об отправке в Украину кассетных боеприпасов. По его словам, Киеву нужны боеприпасы для контрнаступления.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы помогут нанести как можно больше потерь российским оккупантам.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали передачу Украине кассетных боеприпасов Соединенными Штатами Америки. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале спикера ведомства Марии Захаровой 7 июля.

"Применение кассетных боеприпасов — это военное преступление", — написала Мария Захарова.

Справка:

Кассетное оружие, или суббоеприпасы – вид ракет, авиабомб или снарядов, содержащих десятки или сотни меньших по размерам поражающих элементов. То есть, один снаряд в воздухе или уже на земле рассыпается на большое количество малых снарядов. Они "засеивают" территорию и поражают большее число техники или личного состава.

Кассетные бомбы применялись почти во всех военных конфликтах после Второй мировой войны. Спектр такого вооружения разрабатывали в СССР и США.

Ущерб, который несут суббоеприпасы гражданскому населению, привел к ограничениям. Уже 13 лет действует Конвенция, запрещающая применение кассетных боеприпасов. Ее подписали 120 стран.

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