"Україна була б "беззахисною": Блінкен про надання касетних боєприпасів

Ентоні Блінкен також відкинув занепокоєння щодо того, що касетні боєприпаси, можуть створювати смертельну небезпеку в Україні протягом багатьох років.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна була б "беззахисною", якби і Штати не вирішили постачати їй касетні боєприпаси.

Про це він сказав в інтерв'ю NBC.

"Запаси унітарних боєприпасів, а не касетних, у всьому світі та в Україні закінчувалися і були майже вичерпані. І тому важкий, але необхідний вибір дати їм касетні боєприпаси зводився до наступного: якщо ми цього не зробимо, тоді у них закінчаться боєприпаси. Якщо у них закінчаться боєприпаси, то вони будуть беззахисні", - йдеться у повідомленні.

Багато союзників по НАТО підписали Конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє використання, виробництво та продаж касетних боєприпасів через небезпеку, яку вони становлять для цивільного населення. Проте США, Росія та Україна не підписували цей договір.

Блінкен відкинув занепокоєння щодо того, що касетні боєприпаси, які поставляються США, можуть створювати смертельну небезпеку в Україні протягом багатьох років, викидаючи нерозірвані бомби.

"Кожен союзник, з яким я спілкувався, сказав, що вони розуміють, чому ми це робимо, коли ми це робимо", - сказав він.

Нагадаємо, 7 липня в адміністрації президента США Джо Байдена офіційно підтвердили передавання Україні касетних боєприпасів. Київ узяв на себе письмові зобов'язання, що буде розумно використовувати ці снаряди.

Керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк наголосила, що касетні боєприпаси будуть корисними для України у відсічі російської агресії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван назвав дві умови того, як саме Збройні сили України можуть використовувати касетні боєприпаси.

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