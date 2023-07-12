Росіяни скинули авіабомбу на село в Харківській області

Російські окупаційні війська скинули керовану авіабомбу на село Кучерівка, що в Куп'янському районі Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок удару у населеному пункті пошкоджено чотири приватних будинки. Поранено 74-річного чоловіка. Потерпілого шпиталізували до медзакладу у стані середньої важкості.

За даними очільника ОВА, протягом минулої доби росіяни з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Зокрема, у селі Вишневе Ізюмського району через ворожий обстріл горіло складське приміщення насіння соняшника.

Як повідомлялося, російські окупанти посилили атаки авіабомбами і "Ланцетами" на півдні України. Крім того, війська РФ повертаються на свої позиції, звідки відступила вода після підриву Каховської ГЕС.

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