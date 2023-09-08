На Одещині дівчина викрала корову і здала її на м'ясо

У Подільському районі на Одещині 16-річна дівчина викрала корову та здала її заготівельникам м'яса за 16 тисяч гривень.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За їхніми даними, 16-річна дівчина зателефонувала заготівельникам м'яса і здала їм корову, яку видала за свою, за пів ціни. Про зникнення тварини заявила господарка, яка залишила худобу на пасовищі на кілька годин.

Дівчині повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, їй загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.

У повідомленні також зазначили, що дівчина потрапляла у поле зору правоохоронних органів, коли втекла з дому.

Нагадаємо, на Хмельниччині місцевий мешканець жорстоко познущався з корови – прив’язав її до трактора та волочив знесилену тварину землею. Внаслідок знущання у корови була обдерта шкіра до м’язів, травмовані роги, вибиті зуби. Також з’ясувалося, що корова була вагітною і її зґвалтували.

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