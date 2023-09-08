У Севастополі місцевий "розніс" меморіал Пригожину та Уткіну

Йому загрожує до року позбавлення волі.

В окупованому Севастополі місцевий житель розніс імпровізований меморіал керівникам ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину та Дмитру Уткіну у центрі міста. Проти нього порушили кримінальну справу.

Про це пише телеграм-канал "Baza".

Повідомляється, що меморіал загиблим в авіакатастрофі над Тверською областю встановили біля пам'ятника Корнілову на площі 300-річчя Російського флоту.

"25 серпня 21-річний Гліб Малков, не приховуючи своїх дій, ударив ногою портрети загиблих лідерів ПВК "Вагнер". Це одразу ж помітили перехожі", вказано у повідомленні.

Згодом оперативникам вдалося вистежити та затримати Малкова. За версією слідства, він розгромив меморіал через негативне ставлення до влади РФ.

За даними "Baza", 7 вересня на Малкова порушили кримінальну справу за статтею про наругу над Державним прапором. Йому загрожує до року позбавлення волі.

Нагадаємо, що після загибелі в авіакатастрофі російського воєнного злочинця Євгена Пригожина, який керував так званою ПВК “Вагнер”, кількість російських найманців із цього збройного формування на території Білорусі різко зменшилася.

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