В Севастополе местный "разнес" мемориал Пригожину и Уткину

Ему грозит до года лишения свободы.

В оккупированном Севастополе местный житель разнес импровизированный мемориал руководителям ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину в центре города. Против него возбудили уголовное дело.

Об этом пишет телеграмм-канал "Baza".

Сообщается, что мемориал погибшим в авиакатастрофе над Тверской областью был установлен возле памятника Корнилову на площади 300-летия Российского флота.

"25 августа 21-летний Глеб Малков, не скрывая своих действий, ударил ногой портреты погибших лидеров ЧВК "Вагнер". Это сразу же заметили прохожие", говорится в сообщении.

Впоследствии оперативникам удалось выследить и задержать Малкова. По версии следствия, он разгромил мемориал из-за негативного отношения к власти РФ.

По данным "Baza", 7 сентября на Малкова возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над Государственным флагом. Ему грозит до года лишения свободы.

Напомним, что после гибели в авиакатастрофе российского военного преступника Евгения Пригожина, руководившего так называемым ЧВК Вагнер, количество российских наемников из этого вооруженного формирования на территории Беларуси резко уменьшилось.

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