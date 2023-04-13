"Це жахливо": у Техасі живцем згоріли понад 18 тисяч корів

У Техасі сталося масштабне ЧП. В результаті вибуху і пожежі на величезній молочній фермі загинули понад 18 тисяч корів.

Про це пише USA Today.

За попередніми даними, вибух стався через перегрів одного з конвейєрів. А по всьому підприємству вогонь розповсюдився через вентиляцію.

"Це жахливо", — сказав мер Діммітта Роджер Мелоун про кількість загиблої великої рогатої худоби. - Я не думаю, що тут таке колись траплялося. Це справжня трагедія".

Це був найбільший випадок загибелі великої рогатої худоби в США від того часу, як Інститут добробуту тварин, вашингтонська група захисту прав тварин, почала відстежувати пожежі в корівниках і фермах 2013 року.

Це перевищило попередній рекорд: пожежа 2020 року на молочній фермі в північній частині штату Нью-Йорк, яка знищила близько 400 корів, сказала Еллі Грейнджер, консультант інституту з політики.

"Це найбільша смертоносна пожежа, за участю великої рогатої худоби, яку ми знаємо", — сказала вона про інцидент у Техасі.

Нагадаємо, у грузинських горах понад пів тисячі овець убила блискавка.

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