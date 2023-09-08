В Одесской области девушка похитила корову и сдала ее на мясо

В Подольском районе Одесской области 16-летняя девушка похитила корову и сдала ее заготовителям мяса за 16 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

По их данным, 16-летняя девушка позвонила заготовителям мяса и сдала им корову, которую выдала за свою, за полцены. Об исчезновении животного заявила хозяйка, оставившая скот на пастбище на несколько часов.

Девушке сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, ей грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается.

В сообщении также отметили, что девушка попадала в поле зрения правоохранительных органов, когда скрылась из дома.

Напомним, на Хмельнитчине местный житель жестоко поиздевался над коровой – привязал ее к трактору и волочил обессиленное животное землей. В результате издевательства у коровы была ободрана кожа к мышцам, травмированы рога, выбиты зубы. Также выяснилось, что корова была беременна и ее изнасиловали.

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