6-летняя девочка стала самым молодым в мире разработником видеоигр — фото

В возрасте всего 6 лет и 335 дней Симар Хуран стала самым молодым разработником видеоигр в мире, создав игру для детей.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Для детей этого возраста нет ничего необычного в том, чтобы проводить большую часть своего свободного времени в видеоиграх, но девочка из Бимсвилля, Онтарио, Канада, решила, что тоже хочет их делать. Вот почему меньше года назад она принялась изучать программирование, посещая три занятия в неделю.

Отец Симар Парас заметил способности своей дочери к математике и программированию.

"Симар самостоятельно изучила математику, просматривая видео на YouTube", — рассказал он. "В детском саду она могла заниматься математикой с третьего класса. Она делала изделия и игры из всего, что у нее было, иногда прямо из макулатуры. Я чувствовал, что она, естественно, добьется успеха в программировании, поскольку у нее было идеальное сочетание навыков. Итак, я уговорил ее попробовать демо-класс по программированию, который ей очень понравился!".

Симар Хуран / Фото: guinnessworldrecords.com

Найти курсы программирования для Симар было непросто, поскольку большинство институтов программирования отказывались брать ее из-за возраста.

Разработка игр требует продвинутого чтения и письма, и большинству людей было трудно поверить, что Симар могла делать то и другое на столь высоком уровне для своего возраста. Однако после долгих поисков учитель был найден, и путь развития Симар наконец-то начался.

После нескольких месяцев занятий она решила, что хочет создать видеоигру для детей ее возраста.

После посещения семейного врача, который отучил ее и ее старшую сестру не есть нездоровую пищу, ей пришла в голову идея игры, которую она назвала Healthy Food Challenge.

"Врач сказал, что мне нужно питаться здоровой пищей, поэтому я решила сделать игру о здоровой пище и вредной пище", — вспомнил ребенок.

Видеоигра Симар / Фото: guinnessworldrecords.com

Однако создать программу с нуля было непросто. Фактически, когда Симар и ее отец решили, что она попытается завоевать титул Книги рекордов Гиннеса, они поняли, что у них всего четыре месяца, чтобы достичь возрастного ограничения.

"Симар была полна решимости и готова усердно работать", — сказал Парас. "Мы увеличили количество ее занятий, она начала посещать 4 занятия в неделю. В то же время она занималась танцами, гимнастикой и каратэ, которые тоже хотела продолжить. Представьте себе шестилетнюю девочку, которая ходит в школу, а после этого имеет 1–2 урока каждый день, и ей приходится выполнять проекты по программированию, требующие 1–2 часа практики каждый день. Это было интенсивно даже для взрослого!".

Симар Хуран / Фото: guinnessworldrecords.com

Симар любит математику и программирование и говорит, что хочет стать разработчиком игр, когда вырастет. Недавно она сделала свои первые шаги в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Это все полезные знания для всех, кто серьезно относится к разработке образовательных игр и приложений для детей.

Она также имеет канал на YouTube под названием Simar's World, с помощью которого она намерена общаться с другими детьми и делиться своими идеями по поводу новых игр.

Напомним, в Черногории соревнуются за титул "самого ленивого гражданина". Начался 21-й соревновательный день.

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