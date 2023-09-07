Залужный и французский командующий Бюркарем обсудили потребности ВСУ и подготовки военнослужащих

Украинские воины отражают атаки россиян, несмотря на плотность вражеских инженерных заграждений и преимущество в силах.

Россияне имеют кратное преимущество в воздухе, живой силе, артиллерии и снарядах, однако, несмотря на это, ВСУ продолжают продвигаться вперед.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром.

"Обсудили обстановку в зоне боевых действий. Подробно рассказал обо всех направлениях, где продолжаются наши оборонные и наступательные операции", — сообщил Залужный.

В разговоре главнокомандующие отдельно остановились на нуждах украинского войска и вопросе подготовки наших военнослужащих на территории Франции.

"Поблагодарил союзников за поддержку, договорились оставаться на связи и совместно прилагать усилия по деоккупации Украины", — добавил Залужный.

Напомним, ВСУ имеют определенные успехи, в то же время враг продолжает попытки пробить нашу оборону. На юге украинские войска продолжают наступательную операцию. И есть вещи, которые нельзя озвучивать.

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