Антитренды осени 2023 года – от этих 6 вещей стоит избавиться, они делают образ дешевым

Осень – это лучшее время, чтобы обновить свой гардероб и избавиться от одежды, которая давно уже не в моде. Если у вас есть любимая одежда, которую не хотите выбрасывать, то лучше ей найти альтернативу. Выбрать ту одежду, которая будет трендовой и выгодно подчеркнет вашу фигуру. От каких вещей следует избавиться, чтобы они не дешевили ваш образ, – читайте дальше.

Вещи с леопардовыми принтами

Этот шик конца девяностых уже давно миновал, но еще можно встретить его на некоторых дамах. Если у вас есть в вашем гардеробе леггинсы, блузы, костюмы с леопардовым рисунком, от них следует немедленно избавиться. А приобрести такие же вещи природных или пастельных элегантных оттенков, которые сделают ваш образ дорогим и модным. Поскольку осенью 2023 года в трендах цвета всех природных оттенков.

Леггинсы с прозрачными вставками

Такие лосины были очень популярны лет пять назад, а сейчас в моде леггинсы из плотной ткани или эко-кожи без вставок. Поэтому немодную вещь следует немедленно выбросить и добавить в гардероб базовые однотонные лосины. Тогда этой осенью вы будете на пике трендов. Комбинировать их можно с толстовкой, кашемировым свитером, белой рубашкой, кожаной курткой или классическим однобортным пальто.

Мини-юбка больше не в моде осенью 2023 года

Если вам 25+, ее нужно было выбросить немедленно еще несколько лет назад. Такая вещь исказит ваш образ, вы будете дешево выглядеть. Если вы хотите подчеркнуть свои красивые ножки, то трендовая вещь осени 2023 года – юбка длины миди, будет для вас идеальным вариантом. Такая одежда максимально подчеркивает красоту фигуры и маскирует недостатки. Если у вас полная ножка, то эта юбка хорошо сядет на вашу фигуру, подчеркнув красоту ваших ног.

Трикотажные кофты

Эта одежда также вышла из моды, поэтому от нее стоит избавиться, потому что она точно в антитрендах осенью 2023 года. Дизайнеры предлагают заменить такие кофты на кашемировые свитера, рубашки классического кроя или толстовки. Тогда вы точно будете на пике моды.

Обтягивающие джинсы больше не в моде осенью 2023 года

Да, этот фасон любят девушки, но следует понимать, когда штаны обтягивают, они также подчеркивают все недостатки талии. Это касается не только джинсов, но и всей одежды. Поэтому лучше заменить джинсы-скини на денимовые штаны прямого кроя. Они идеально подчеркнут вашу фигуру и замаскируют все недостатки. В таких джинсах вы будете стройной, привлекательной и модной.

Приталенная куртка – это антитренд осени 2023 года

Если вы еще сомневаетесь: стоит ли избавиться от этой вещи, — можно смело ее выбрасывать. Этой осенью модными будут куртки бомберы. Если вы все же хотите приталенную верхнюю осеннюю одежду, можно приобрести классическое пальто или тренч. Это базовые вещи высокой моды, никогда не выходящие из трендов, поэтому стилисты рекомендуют всегда иметь их в своем гардеробе.

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