Константина Меладзе лишили ВНЖ в России: где находится продюсер

Продюсер Константин Меладзе, который до начала полномасштабной войны в Украине работал и жил в России, лишился ВНЖ в стране-террористке.

На это указывает выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В нем указано, что Меладзе является гражданином Украины, а его статус индивидуального предпринимателя был ликвидирован 9 августа.

"Прекратил деятельность в связи с истечением срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в РФ", – говорится в выписке.

Между тем, один из российских светских львов сообщил, что Меладзе никогда не менял гражданство на российское: "Теперь вернуться в Россию артист не сможет даже при желании. Он потерял ВНЖ в России. У композитора украинское гражданство, и на российское он его никогда не менял", – рассказал инсайдер.

Константин Меладзе и Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Как известно, с началом полномасштабной войны Константин Меладзе и Вера Брежнева покинули Россию, где жили и работали почти всю свою карьеру. Говорят, что семья перебралась в Италию, где имеет две виллы. Также с началом российского вторжения Брежнева активно помогает Украине и рассказывает о преступлениях РФ на украинской земле. Тем временем Меладзе ни разу не высказал свою позицию и продолжает молчать о войне в Украине. В ноябре 2022 года в Сети даже активно распространялись слухи, что пара разошлась на фоне вторжения РФ в Украину.

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