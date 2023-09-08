Економісти дали новий прогноз курсу долара та ВВП України

Економіка України та валютний ринок демонструють стійкість до шоків на тлі війни.

Аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital покращили прогноз щодо внутрішнього валового продукту (ВВП) України, курсу гривні та інфляції до кінця 2023 року. Так, на думку фахівців, ВВП досягне позначки у 4,5%, курс гривні не зазнає суттєвих змін, а інфляція сповільниться до 9%.

Про це йдеться в оновленому прогнозі компанії.

Економіка України та валютний ринок демонструють стійкість до шоків на тлі війни. Водночас теракт росіян на Каховській ГЕС у червні та відмова агресора продовжувати "зернову угоду" у липні, попри побоювання деяких спеціалістів, практично не впливали на економічні та фінансові показники.

Зазначається, що зважаючи на швидке відновлення економіки у першому та другому кварталах, а також активізацію проєктів швидкого відновлення, очікується, що реальний ВВП 2023 року зросте на 4,5% з року в рік (р/р) після падіння на 29% торік.

Натомість зростання економіки наступного року напряму залежатиме від подій на фронті. Аналітики вважають, що якщо гаряча фаза війни закінчиться на початку 2024 року, а паралельно з цим на повну потужність запрацюють морські порти та повернеться частина біженців — економіка може зрости ще на 8%.

"Але продовження гарячої фази війни протягом усього наступного року обмежить темпи зростання до 2-3%", – йдеться в оновленому прогнозі.

Водночас інфляційний тиск з боку витрат частково відновиться в найближчі місяці. Посприяє цьому нещодавнє підвищення цін на електроенергію та подорожчання пального. Dragon Capital очікує, що показник споживчої інфляції знизиться до 9% р/р до кінця 2023 року і буде коливатись приблизно на цьому ж рівні впродовж усього 2024 року.

Офіційний обмінний курс гривні на кінець 2023 року, як очікується, залишатиметься на рівні 36,6–37,5 гривень за долар, в порівнянні з попереднім прогнозом - 39 гривень за долар, до кінця 2024 року – помірне послаблення до 41 гривень за долар.

Обсяг резервів НБУ буде на рівні 42 мільярдів доларів на кінець 2023 року, а наступного року зросте до 47 мільярдів доларів.

Нагадаємо, Національний банк України 29 серпня пом'якшив валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам. Зазначається, що відповідні обмеження здійснюють для переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин нагадав, що восени традиційно зростає попит на готівкову валюту, тому обмінники підвищують вартість іноземної валюти щодо гривні. Ймовірно, така ситуація спостерігатиметься і у вересні 2023 року.

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