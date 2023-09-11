В Кривом Роге прогремели взрывы

В городе неспокойно с самого утра.
Сегодня, 11 сентября, в Кривом Роге раздались взрывы.
Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в Интернет", — написал он в Telegram.
Напомним, 8 сентября примерно в 9:00 оккупанты ударили по Кривому Рогу. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ракета попала в админздание полиции. Погиб один человек.
Днепропетровская областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).