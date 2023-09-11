В Украине вернули поверку счетчиков: кто и когда должен платить

Поверки, которые не следует делать самостоятельно, касаются только бытовых пользователей.

В Украине вернули плановые поверки счетчиков коммунальных услуг. Теперь требование касается приборов учета потребления газа и счетчиков электроэнергии. Однако бытовую проверку не следует делать самостоятельно, этим будут заниматься электричества соответствующих компаний.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

Отмечается, что исключение было сделано только для временно оккупированных территорий – там требование к проверкам вообще отсутствует по объективным причинам.

"Электрики сами следят за необходимостью поверки счетчика и могут заявить о его замене. Проверка проводится бесплатно для потребителя. Чаще всего замена старого счетчика тоже производится бесплатно – исключением возможно желание клиента установить современный двухтарифный счетчик", — говорится в сообщении.

Заметим, что поверки, которые не следует делать самостоятельно, касаются только бытовых пользователей.

В то же время представителям бизнеса нужно и самостоятельно следить за сроками эксплуатации счетчиков и оплачивать их поверку.

"Проверкой соответствия счетчиков требованиям нормативной документации занимаются аккредитованные ведомства. В разных городах это разные лаборатории. Выполнять поверку могут только представители лицензированных предприятий", — говорится в сообщении.

Отметим, что после окончания отопительного сезона в течение 3 месяцев, то есть до 1 июля, потребитель должен отдать газовый счетчик на поверку.

Как часто надо проверять счетчики воды и кто по закону должен оплачивать услуги

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.