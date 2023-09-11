В Україні повернули повірку лічильників: хто і коли має платити

Повірки, які не потрібно робити самостійно, стосуються лише побутових користувачів.

В Україні повернули планові повірки лічильників комунальних послуг. Тепер вимога стосується приладів обліку споживання газу та лічильників електроенергії. Однак побутову перевірку не варто робити самостійно, цим займатимуться електрики відповідних компаній.

Про це пише OBOZREVATEL.

Зазначається, що виняток зробили лише для тимчасово окупованих територій – там вимога до перевірок взагалі відсутня через об'єктивні причини.

"Електрики самі стежать за необхідністю повірки лічильника та можуть заявити про його заміну. Перевірка проводиться безкоштовно для споживача. Найчастіше заміна старого лічильника теж проводиться безкоштовно – винятком можливо бажання клієнта встановити сучасний двотарифний лічильник", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що повірки, які не потрібно робити самостійно, стосуються лише побутових користувачів.

Водночас представникам бізнесу потрібно і самостійно стежити термінами експлуатації лічильників та оплачувати їхню повірку.

"Перевіркою відповідності лічильників вимогам нормативної документації займаються акредитовані відомства. У різних містах це різні лабораторії. Виконувати повірку можуть лише представники ліцензованих підприємств", - вказано у повідомлені.

Зазначимо, що після закінчення опалювального сезону протягом 3 місяців, тобто до 1 липня, споживач повинен віддати газовий лічильник на повірку.

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