Аналітики ISW повідомили про скарги прикордонників РФ: бояться "українських рейдів"

Прикордонники РФ зіткнулися з браком можливостей та обладнання для протистояння можливим транскордонним рейдам на територію РФ, а також для боротьби з так званими "атаками дронів".

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW)

Зазначається, що співробітники Прикордонної служби РФ висловили невдоволення обмеженими можливостями. До слова, такі ж скарги мають російські військові зі складу окупаційного контингенту на війні в Україні. Крім того, прикордонники висловили стурбованість можливими "українськими рейдами" до Росії.

Зокрема, один російський "воєнкор" з ради з прав людини при Кремлі посилив скарги на те, що влада РФ погано оснастила прикордонників та не змогла забезпечити їх достатньою кількістю цифрових систем зв'язку, розвідувальних та ударних дронів, мобільного транспорту та медикаментів. З його слів подібні скарги надходять практично від усіх прикордонних підрозділів ФСБ РФ.

Він зауважує, що сучасні прикордонні підрозділи ФСБшників потребують аналогічних можливостей, які мали оперативні групи для участі в радянській війні в Афганістані, які були оснащені артилерією, авіацією та бронетехнікою. "Воєнкор" заявив, що прикордонні підрозділи отримують протитанкові ракети та міномети тільки від особистих зв'язків з російськими військовими частинами, і закликав владу надати їх нинішнім прикордонникам, особливо в Брянській, Курській та Білгородській областях, що межують з Україною.

"Згадка "воєнкора" про участь радянських прикордонників у війні в Афганістані та заклик до створення більш складних систем дозволяють припустити, що російські прикордонники, як і раніше, стурбовані загрозою можливих "українських транскордонних рейдів" до Росії та "атак українських безпілотників" на російській території", - йдеться у звіті.

Як повідомлялося, Росія розгорнула майже пів сотні установок "Іскандер" біля України. Так, відомо про 46 пускових установок.

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