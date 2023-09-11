Буданов розповів про "диво-зброю" окупантів на фронті

На фронті згоріло дуже багато російських танків Т-90, а танк Т-14 "Армата" ворог так і не наважився випустили на поле бою.

Росіяни не створили ніякої диво-зброї, а розхвалений пропагандою танк Т-14 "Армата" не застосували на полі бою в Україні жодного разу.

Про це начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів на “Ялтинській Європейській Стратегії” 11 вересня.

"Т-14 "Армата"? Жодного застосування цієї техніки так і не було. Було кілька випадків застосування бронетранспортерів "Бумеранг". Їхні рештки можна побачити тут, вони всі згоріли", – повідомив очільник військової розвідки.

"Думаю, що Т-14, коли (росіяни – ред.) зрозуміли, що може бути руйнівний ефект для подальшої експортної привабливості цієї машини, так і не запустили на фронт", – додав Буданов.

Він також розповів, що на полі бою в Україні згоріло дуже багато російських танків Т-90.

"Горить все насправді. Диво-зброї так і не створили", – зауважив начальник ГУР.

До слова, за даними Генштабу ЗСУ на 11 вересня, Росія втратила у війні проти України 4560 танків за період повномасштабного вторгнення. Так, шість ворожих танків було знищено протягом попередньої доби.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Шойгу – с лапшой. Российских новых танков не существует – и этому есть доказательства!

Читайте також: