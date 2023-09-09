Длительные блекауты: украинцев ожидают отключения света до 10 часов

В Украине в нынешнем отопительном сезоне может быть больше отключений света, чем в прошлом. Ведь пока не приходится говорить о значительном восстановлении поврежденных в результате атак РФ мощностей.

Об этом в комментарии "Фокусу" рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, когда в прошлом году оккупанты били по объектам, отвечающим за передачу электроэнергии, возле гидроэлектростанций, тепловых электростанций, было понятно — полностью их отремонтировать за лето невозможно.

Эксперт говорит, когда речь идет об оперативных работах, это не означает, что мощность подстанции полностью восстановили.

"Если подстанция пропускает миллион кВт, ее восстановили оперативно на 70%, она зимой не пропустит больше половины мощности, а вероятность аварийных случаев повысится. Считаю, что в нынешнем сезоне отключений будет больше. В ДТЭК Днепропетровской области уже говорили, что надо готовиться к отключениям по 4-8 часов, я думаю, это оптимистичный прогноз, и смело можно готовиться к отключениям до 10 часов", — подчеркивает Юрий Корольчук.

Наиболее проблемными регионами, говорит эксперт, Киевская, Харьковская, Львовская, Хмельницкая и Одесская области. Впрочем, несмотря на это, отключения будут везде.

"Энергосистема связана. Отталкиваться будут от пропускной мощности подстанций. Сейчас уже есть информация о готовящихся графиках отключений. Как надолго — зависит от того, насколько холодной будет зима", — пояснил Корольчук.

Следует заметить, что на днях советница министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что украинские атомные электростанции (АЭС) готовы к зиме на 70%, электросети – на 98%, а тепловые электростанции (ТЭС) – на 30%. Речь шла о плановых работах. В то же время генерирующее оборудование, по словам Зеркаль, восстановлено только на одну треть.

Впрочем, такое заявление Зеркаль опровергли в Минэнерго, подчеркнув, что приведенная им информация о состоянии ремонтной кампании на энергообъектах не соответствует действительности. В ведомстве предоставили следующую информацию:

24 энергоблока тепловых станций — 62% от общего количества;

32 гидроагрегата — 68% от общей мощности гидроэлектростанций;

гидроэлектростанций; 5 атомных блоков из 9 завершили, 4 — находятся в процессе ремонта;

70% теплоэлектроцентралей отремонтировано, 30% — в процессе ремонта.

Как сообщалось, местные власти и энергетические компании уже разработали графики отключения света в регионах Украины, их могут применять с 1 октября. Отключение электроэнергии может начаться с новыми атаками россиян.

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